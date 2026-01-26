ロシア支援のために派遣した北朝鮮軍部隊の功績をたたえる立像を視察する、金正恩朝鮮労働党総書記（左から3人目）＝25日、平壌の万寿台創作社（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは26日、金正恩朝鮮労働党総書記が25日に平壌の美術品創作機関「万寿台創作社」を訪れ、ウクライナに侵攻するロシアを支援するために派遣した北朝鮮軍部隊の功績をたたえる大型の立像や彫刻を視察したと報じた。建設中の記念館に展示