東京大学大学院の教授が収賄の疑いで逮捕された事件で、接待をしていた日本化粧品協会の代表理事（52）が、贈賄の疑いで警視庁に書類送検されたことがわかりました。また、教授の部下だった元特任准教授の男性（46）も同様の接待を受けたとして、収賄の疑いで書類送検されたということです。この事件は、東京大学大学院教授の佐藤伸一容疑者（62）が、医学部付属病院の皮膚科長だった2023年3月からの1年半で、「日本化粧品協会」と