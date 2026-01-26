【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２５日、米コロラド州アスペンで最終日が行われ、スノーボードの非五輪種目の女子ナックルハックで、村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位に入り、鈴木萌々（キララクエストク）は７位だった。村瀬は３日連続で表彰台に上がった。男子スロープスタイルで長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）は９位だった。マーク・マクモリス（カナダ）が優勝した。