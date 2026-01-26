「ジャングルポケット」太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が26日までに自身のインスタグラムを更新。太田との2ショットを公開した。「今日は朝から夜まで横浜で遊びました」と書きだした近藤。家族で楽しんだ様子をアップした。「こっちゃんの推しアンパンマン様に会いに行きお昼寝の時間に出てからコスモワールドへそして凍えながらアトラクションに乗り笑笑夜は横浜中華街へへとへとになり子供達は即就寝」と回