週明け26日の東京証券取引所・日経平均株価は取引開始直後から値下がりし、一時い下げ幅は1000円を超え、5万3000円を割り込み、5万2000円台での取引となっている。週末から急速に円高が進行しており、円高を嫌気する動きとみられる。