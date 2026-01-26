カフェインは私たちの日常生活に身近な存在ですが、摂取量を誤ると心身にさまざまな不調をもたらす可能性があります。カフェイン中毒には、短時間に大量摂取することで起こる急性のものと、長期的な過剰摂取により依存状態に陥る慢性のものがあります。それぞれの特徴や発症メカニズムを理解することで、適切な予防と対処が可能になります。ここでは、カフェイン中毒の基本的な知識について解説していきます。 監修医師：小坂