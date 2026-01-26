「若い人は年金保険料を払うだけ損」という声をよく耳にする。メディアでは世代間の格差が強調され、高齢者が得をして若者が損をしているかのように報じられてきた。本当にそうなのだろうか。専門家が解説する。※本稿は、経済コラムニストの大江英樹、オフィス・リベルタス代表取締役の大江加代『知らないと損する年金の真実 - 改訂版2026年新制度対応 - 』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を抜粋・編集したものです。「若者