26日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比610ポイント安の3万2040ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万2685.73ポイントに対しては645.73ポイント安。 株探ニュース