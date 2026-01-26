26日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比7ポイント安の706ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値728.89ポイントに対しては22.89ポイント安。 株探ニュース