26日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円16銭前後と、前週末午後5時時点に比べ3円23銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円02銭前後と1円86銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース