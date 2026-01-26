日本マクドナルド株式会社は、平日昼限定のランチセット「ひるまック」において、セットメニューのポテトとドリンクのサイズアップが無料になるキャンペーンを実施すると発表しました。実施期間は1月26日から1月30日までの5日間限定です。また、これに合わせて妻夫木聡さんと濱田岳さんが出演するTVCMシリーズの放映や、オール巨人さんとのスペシャルコラボムービー第3弾の公開も行われます。【その他の画像・さらに詳しい元の