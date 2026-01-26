伊東競輪場のF2「東海バス杯」は初日を終えた。ガールズの5R。北岡マリア（20＝石川）が快勝した。初手は5番手。地元・野寺楓の背後からタイミングを計ってスパート。最後の直線を向いたところで先頭に立って押し切った。計算通りのレースぶりという印象だ。「もうちょっと前にいたかったけど、落ち着いては行けた。状態はいつも通りかな。33は苦手意識があったけど、これ（初日）で何とか走れるような感じが出た」連日、