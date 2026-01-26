元テレビ朝日社員の玉川徹氏が26日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に復帰した。玉川氏は21日から3日連続で番組を休んでいた。この日は冒頭から出演。オープニングで大相撲安青錦の優勝の話題を取り上げたが、いつもと変わらぬ様子でコメント。欠席の理由や復帰についての発言はなかった。