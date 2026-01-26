26日の東京株式市場は、寄りつき直後から幅広い銘柄に売り注文が出て日経平均株価は一時1000円以上値下がりしました。株価下落の要因は、円高です。26日の外国為替市場で、円相場は一時1ドル=154円台をつけました。日米の当局による「為替介入」の準備段階にあたる「レートチェック」に動いたことなどを背景に、警戒が高まり円を買う動きが拡大。東京株式市場でも影響を受ける輸出関連株などを中心に売り注文が相次いでいます。