Image:Amazon.co.jp この記事は2025年5月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーは容量10000mAhもあれば、1日中外出してもそんなに困りませんが、25000mAhあったら鬼に金棒です。Ankerの「Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 」は、大容量バッテリ