くすみカラーの人気が続くなかで、今年の春夏トレンドとして注目を集めているのが「オリーブ色」。深みがあり、ほんのり落ち着きを感じる色合いは、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、取り入れるだけで旬の雰囲気を演出してくれそう。今回は、【ユニクロ】から大人世代がデイリーに使いやすい「オリーブ色アイテム」をピックアップして紹介します。 羽織るだけで今年らしく決まる 【ユニク