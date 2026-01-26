レンジャーズは２５日（日本時間２６日）、先発左腕のオースティン・ゴンバー投手（３２）とマイナー契約を結んだ。招待選手でメジャーキャンプに参加する。ゴンバーはドジャース大谷翔平投手に３被弾しており、全投手中２位タイ（１位はメッツのＦ・モンタスで５被弾）。ロッキーズ時代の２４年に打たれた２０号は、大谷のキャリア２位となる飛距離４７６フィート（約１４５メートル）をかっ飛ばされた。昨季は弾丸ライナーで