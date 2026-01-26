落ちぶれた会社に残り、定年までやり過ごす――。そんな人生設計は、もはや通用しないと専門家は断言する。AI化と人余りが進むなか、真っ先に居場所を失うのは、会議ばかりの中間管理職だという。さらに“静かな退職”を選んだ結果、仕事だけでなく家族との関係まで壊れてしまうケースも少なくない。会社に残るも、転職に踏み出すも地獄が待つ50代は、いま何を選ぶべきなのか。◆落ちぶれ企業にしがみついても生き残れない落ちぶれ