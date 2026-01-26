「会社を辞めて自由に生きる」。そんな甘美な言葉に引き寄せられるように、ここ数年で一気に広まったのが「FIRE（Financial Independence, Retire Early）」という生き方だ。資産運用による収入だけで生活し、定年を待たずに仕事から“解放”されるーーSNSや書籍では成功談が溢れ、「FIRE＝勝ち組」というイメージだけが独り歩きしている。だが一方で、FIREしたはずなのに不安そうな人、再び会社勤めに戻る人も少なくない。東京23