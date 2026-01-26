タレントの三上悠亜が、25日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。衝撃のマンションリフォーム代を告白した。【写真あり】市場価格数十万円？三上悠亜、オフショットで履いた“激レアスニーカー”の全貌今回は「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」と題して、エピソード中に出てきた金額を加算していき、全員で合計10億円を目指す新企画に挑戦。有吉弘行、奥田修二（ガクテンソク）、小