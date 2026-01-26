私小説『夫のちんぽが入らない』の衝撃から9年。著者こだまさんが初めて挑んだ創作小説『けんちゃん』の舞台は、特別支援学校だ。寄宿舎で出会った子どもたちとの時間をもとに、こだまさんは何を描こうとしたのか。静かに積み重ねられた物語の背景と、そこに込めた思いを聞いた。◆特別支援学校の生徒が凝り固まった生き方をほぐしてくれた――今回の物語の舞台である特別支援学校と、こだまさんにはどんな接点があったのでしょ