マンチェスター・ユナイテッドはアーセナルとの激闘を3-2で制し、前節のマンチェスター・シティ戦に続く連勝を飾った。試合後、マン・オブ・ザ・マッチに輝いたハリー・マグワイアは『Sky Sports』のインタビューに対し、暫定的に指揮を執るマイケル・キャリック監督がチームにもたらした劇的な変化について言及。不安定な名門がなぜ首位と2位を立て続けに撃破できたのか、その舞台裏を明かした。試合は序盤、リサンドロ・マルティ