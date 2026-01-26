◆オランダリーグ▽第２０節フェイエノールト４―２ヘラクレス（２５日、フェイエノールト・スタディオン）フェイエノールト所属の日本代表ＤＦ渡辺剛が後半１５分すぎ、相手ＦＷの突破の阻止を試みた際に右足首付近を痛めたとみられ、同１８分に途中交代した。ヘラクレスのカウンター攻撃の場面。センター付近で相手ＦＷゼフイクに体を寄せた渡辺はファウルで止める形となったが、一連のプレー動作の中で足首をひねったと