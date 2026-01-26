十分に寝たはずなのに、朝から体が重い…。そんな状態が続いているなら、間違った眠りをしているかもしれない。疲労を回復させるための適切な睡眠時間や起床方法は、すでに科学的に明らかになっている。多くの人がやりがちな誤った睡眠と、医者が実践する正しい睡眠の違いとは？※本稿は、東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）の一部を抜粋