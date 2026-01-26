イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル首相府は25日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザに残る最後の1人の人質遺体を捜索する「大規模作戦」を実施していると発表した。米国が主導する和平計画ではガザ最南部にあるラファ検問所の再開が焦点となっている。米国は早期再開を求めているが、イスラエルは遺体も含めた人質全員が引き渡された後に再開するとの従来の意向を改めて示した。エ