25日午後9時半ごろ、青森県警黒石署に「スノーモービルに乗りに行った家族が帰ってこない」と連絡があった。署は、同県平川市切明滝の森の山中に行った成人男性約10人が遭難したとみている。署によると、男性らは知人同士とみられ、25日朝にそれぞれ自宅を出発した。このうち一人から家族に「牧場に全員いる」と一度連絡があったが、その後連絡が取れていないという。