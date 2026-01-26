アメリカ中西部ミネソタ州で不法移民などを取り締まる連邦当局の職員が発砲し男性が死亡した事件について、国境警備隊のボビーノ司令官は男性が「捜査の妨害と武器の所持を選んだためだ」と主張しました。国境警備隊 ボビーノ司令官「法執行の現場に踏み込み、妨害し、遅延させ、捜査官に暴行を加えるという選択。そのために武器を持つ。それはその人物自身が下した選択なのです」ボビーノ氏は25日の会見で男性への当局者の発