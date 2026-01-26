1月25日に投開票が行われた静岡県の裾野市長選挙は、現職の村田悠さんが再選を果たしました。 【写真を見る】裾野市長に村田悠氏再選「市民サービスのさらなる向上に向けしっかりと舵を取る」＝静岡 任期満了に伴う裾野市長選挙は、開票の結果、現職の村田悠さん38歳が1万3300票あまりを獲得し、再選を果たしました。 裾野市長選 当 現職 村田悠 1万3314票 新人 賀茂博美1万0500票 ＜再選を決めた村田悠氏＞ 「（2