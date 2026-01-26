２５日午後、南魚沼市山口の八海山スキー場でスノーボードをしていた外国籍の男性６人の行方がわからなくなっています。警察と消防などが２６日朝から捜索しています。行方がわからなくなっているのは中国籍など外国籍の男性ばかり６人です。南魚沼署によりますと６人は八海山スキー場のコース外でスノーボードしていたところ道に迷い、知人に、連絡、知人が２５日午後２時４５分頃、警