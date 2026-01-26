宮内庁は来月の天皇誕生日に一般参賀を行うと発表しました。【映像】天皇誕生日に一般参賀実施へ来月23日の天皇誕生日の一般参賀では、天皇皇后両陛下や皇族方が午前中に3回宮殿のベランダに立たれる予定です。参賀者は午前9時半以降に皇居正門から入門します。午後0時半から参賀者の記帳を受け付けるということです。新年の一般参賀では、突然、男が全裸になり、最前列にある柵を乗り越えようとした事件があったことを受