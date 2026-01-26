東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.06高値186.87安値183.80 189.09ハイブレイク 187.98抵抗2 186.02抵抗1 184.91ピボット 182.95支持1 181.84支持2 179.88ローブレイク ポンド円 終値212.39高値214.85安値212.10 216.88ハイブレイク 215.86抵抗2 214.13抵抗1 213.11ピボット 211.38支持1 210.36支持2 208.63ロ&#1254