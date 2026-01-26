東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.66高値9.88安値9.64 10.05ハイブレイク 9.97抵抗2 9.81抵抗1 9.73ピボット 9.57支持1 9.49支持2 9.33ローブレイク シンガポールドル円 終値122.43高値124.44安値122.32 125.93ハイブレイク 125.18抵抗2 123.81抵抗1 123.06ピボット 121.69支持1 120.94支持2 119.57ローブレ