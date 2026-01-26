東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6894高値0.6899安値0.6834 0.6982ハイブレイク 0.6941抵抗2 0.6917抵抗1 0.6876ピボット 0.6852支持1 0.6811支持2 0.6787ローブレイク キーウィドル 終値0.5948高値0.5951安値0.5892 0.6028ハイブレイク 0.5989抵抗2 0.5969抵抗1 0.5930ピボット 0.5910支持1 0.5871