米株価指数先物時間外取引下落、政府閉鎖懸念ダウ370ドル安 東京時間08:10現在 ダウ平均先物MAR 26月限48893.00（-370.00-0.75%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6887.50（-58.25-0.84%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25437.00（-301.25-1.17%）