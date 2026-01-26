大寒波が米国を襲う天然ガス先物急騰、22年来はじめて6ドル突破 大寒波が米国の東部から南部まで広い範囲を直撃、トランプ大統領は少なくとも12州で緊急事態宣言を承認した。東部で発電所停電が急増、天然ガス供給の制限と気温低下により発電設備の電力生産が減少している。 天然ガス先物は一時16%急騰、2022年以来はじめて6ドルを突破した。