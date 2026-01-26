通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑↑＞ 3.円＜↑↑＞ 4.NZドル＜↑↑＞ 5.カナダドル＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.ポンド＜↑＞ 8.ドル＜↓↓＞ 1月26日8時5分時点