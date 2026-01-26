米上院共和党指導部政府閉鎖二度と起こさないと決意、民主党に期待 米上院共和党指導部は、共和党は政府閉鎖を二度と起こさないと決意していると語った。政府予算は今週末に期限切れとなる、民主党が我々に加わるための道筋を見つけてくれることを期待している。