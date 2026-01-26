昨年の世界選手権１万メートル代表の矢田みくに（２６）＝エディオン＝が初マラソン日本最高となる２時間１９分５７秒で日本人トップの４位に入り、来秋開催予定の２０２８年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権を獲得した。レース後の記者会見では高橋尚子さん、野口みずきさんら中継の解説を務めたレジェンドたちから直接声をかけられるシーンがあった。放送でも渋井陽子さ