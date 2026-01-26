・ＮＹダウ４９０９８．７１（－２８５．３０） 高値４９２６５．４６ 安値４８９６３．０５ ・Ｓ＆Ｐ５００６９１５．６１（＋２．２６） ・ナスダック総合指数２３５０１．２４（＋６５．２２） 出所：MINKABU PRESS