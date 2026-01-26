柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の配信開始日が4月2日と決まった。また、本作初の映像解禁として、ディープな「裏社会」のリアルが凝縮したティーザー予告が公開となり、追加キャストとして、後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍（シソンヌ）、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真らの出演が発表された。【動画】依頼人は半グレ、ヤクザ、前科持ち…『九条の大