BBWAAの夕食会米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にインスタグラムを更新。24日（同25日）に行われた全米野球記者協会（BBWAA）の夕食会で撮影した妻・真美子さんと愛犬・デコピンらの秘蔵ショットを公開した。愛犬を持ち上げた。大谷はインスタグラムに真美子さんやネズ・バレロ代理人らと撮影した記念写真を投稿した。さらに、ストーリー機能では夕食会の衣装で愛犬・デコピンを左手で持ち上げる