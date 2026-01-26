中央大学法科大学院教授で、フジテレビ系「Live News イット!」やTBS系「情報7daysニュースキャスター」などではコメンテーターも務める野村修也弁護士が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、大阪・MBS（毎日放送）「よんチャンTV」の「強くてこわい日本」表記についてコメントした。 【写真】生放送で謝罪＆訂正した武田一顕氏 22日に放送された「よんチャンTV」で、衆院選について元TBS