米国のロッククライマー、アレックス・オノルドが、台湾の超高層ビル「台北101」をロープや安全装置なしで登り切ることに成功した。25日（現地時間）、AP通信や台湾の中央通信などによると、オノルドはこの日午前9時10分に登頂を開始し、1時間31分で高さ508メートルのビル頂上に到達した。登頂を終えたオノルドは、屋上で「自撮り」を行い、挑戦の成功を祝った。台北101ビルは高さ508メートルで、現在は世界で11番目に高い建物であ