圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。パーク内にアトラクションシティにあるレストラン「チーズワーフ(2F)」にて、期間限定デザート「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」が提供されています。 ハウステンボス／チーズワーフ(2F)「ショコラレアチーズとカタラーナの盛り合わせ」 価格：1,