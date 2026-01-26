関東甲信地方現在の雪の状況は？ 気象庁によりますと関東地方北部では、きょう（２６日）明け方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？雪雨シミュレーション26日（月）～31日（土）東京・横浜・千葉・埼玉・つくば 日本付近は強い冬型の気圧配置が続いています。このため、関東地方北部では２６日明け方にかけて大雪となる