GOは、タクシーアプリ「GO」で高級セダン車両を配車する「GO PREMIUMセダン」を、1月14日から開始した。東京都千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区の都内5区を対象にサービスを提供する。車両は燃料電池自動車「クラウンFCEV」で、シートヒーターやリクライニング、座面の空気袋による押圧が可能なリフレッシュシートを備える。約50台を用意する。2022年から提供している「GO PREMIUM」では、都内19区と武蔵野市、愛知県名古屋