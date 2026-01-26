「1月26日」。今日は何の日でしょう？答えは「文化財防火デー」。文化財を火災や震災などの災害から守ることに加え、国民の文化財愛護の意識を高めることを目的として、文化財保護委員会（現在の文化庁）と国家消防本部（現在の消防庁）によって制定されました。文化財は私たちの暮らしや心を豊かにしてくれるもの1949（昭和24）年1月26日、日本最古の木造建築である奈良県・法隆寺金堂で火災が発生。これにより日本最古の壁画が焼