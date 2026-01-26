「僕の知ってるAEDとちょっと違うな」【話題のポスト】355.1万表示、10万いいねの?AED?そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのあさひ（＠tvtvtvlll）さんが2025年3月8日に投稿したのは、高知県にある「むろと廃校水族館」で撮影した1枚。そこには、AED収納箱の中で優雅に泳ぐ金魚の姿が......。小さな命の重みをこれでもかと感じる、哲学的な展示だ。この斬新すぎる光景には理由があった。輝かしい第二の人生