飯塚オートレース場のG2「オーバルチャンピオンカップ」は25日、最終12Rで優勝戦（4100メートル）が行われ、木山優輝（27歳＝飯塚）が初のG2タイトルを手にした。賞金200万円を獲得。2着には黒川京介、3着には有吉辰也が入った。練習と積み重ねた整備は裏切らなかった。タフなメンバーがそろった優勝戦。試走トップは黒川が25をマーク。続いて長田の26、木山は31となった。「試走は1枠の引っ張りで31が出たので自分なりには良