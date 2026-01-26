『ジュラシック・ワールド』シリーズで主人公のオーウェン・グレイディを演じたクリス・プラットが、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』（2022）以来のシリーズ復帰の可能性に意欲を見せている。 プラットは『ジュラシック・ワールド』（2015）で恐竜の管理人オーウェン役として頼もしい活躍を見せた後、続編『ジュラシック・ワールド／炎の王国』（2018）でも主役とし